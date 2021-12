Können Songs Suizide verhindern?

Ein US-Rapper singt von überwundenen Selbstmordgedanken, rät zu Rat auf Draht – und hat damit wohl Leben gerettet. Aber wie soll das Beispiel Schule machen?

Goethe schrieb sich mit dem „Werther“ seine unglückliche Liebe zur bereits verlobten Charlotte Buff von der Seele, er verwandelte „die Wirklichkeit in Poesie“. Seine Freunde aber hielten es andersrum, sie meinten, man müsse den Roman „nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen“. Das habe sich später auch „im großen Publikum“ gezeigt, und „dieses Büchlein, was mir so viel genützt hatte, ward als höchst schädlich verrufen“. So kann man es in „Dichtung und Wahrheit“ lesen.

Aber ist der „Werther-Effekt“, wie er in der Wissenschaft heißt, nun selbst Dichtung oder Wahrheit? Darüber sind sich Psychologen, Soziologen und Medienforscher bis heute nicht einig. Aber sie stellen auch eine positive Alternative zur Diskussion, den „Papageno-Effekt“: In Mozarts Zauberflöte will der Vogelfänger seinem Leben ein Ende setzen, weil er keine Frau findet – aber die drei Knaben retten ihn. Ob ein ganz anders gearteter Knabe, nämlich der US-Rapper Logic, ähnlich segensreich wirkt, hat nun ein internationales Forscherteam rund um Thomas Niederkrotenthaler von der Med-Uni Wien untersucht (British Medical Journal, 13. 12.).

In einem von Logics Songs klagt die Stimme des Sängers, er wolle nur noch sterben, bis er gegen Ende neuen Mut fasst. Im Video dazu sieht man einen jungen, schwulen Schwarzen, der zurückgewiesen und gemobbt wird, sich in seiner Verzweiflung eine Pistole an die Schläfe presst – und dann doch einen Partner und ein liebevolles Umfeld findet. Benannt ist das Lied nach der Nummer der „Lifeline“, unter der Lebensmüde in den USA Rat und Hilfe finden: „1-800-273-8255“. Der Song stürmte die Charts, nachdem er im Sommer 2017 bei den MTV Music Awards vor Millionenpublikum gespielt worden war. Große Aufmerksamkeit weckte er auch bei seiner Veröffentlichung im April davor und noch einmal bei den Grammy Awards 2018, was sich durch Auswertung von Tweets auf Twitter belegen lässt.

In den Wochen nach diesen drei Ereignissen gingen bei der Hotline knapp sieben Prozent mehr Anrufe ein, und die Zahl der Selbstmorde sank um 5,5 Prozent – jeweils im Vergleich zu dem, was sonst in diesem Zeitraum aufgrund anderer Faktoren zu erwarten gewesen wäre. Üblicherweise steigt die Zahl der Anrufe dann plötzlich an, wenn sich Promis umbringen, und parallel dazu nehmen Freitode zu. Hier könnte, auch wenn Kausalität nicht nachweisbar ist, eine „Botschaft der Hoffnung“ den gegenteiligen Effekt gehabt haben – Papageno statt Werther.

Nur: Was lernen wir daraus? Die Forscher legen nahe, die Suizidprävention könnte doch öfter so „kreativ und innovativ“ mit der „Unterhaltungsindustrie“ zusammenarbeiten. Aber so kalkuliert und absichtsvoll, nach einem so schlichten Rezept, lassen sich die starken Gefühle und Erfahrungen nicht mixen, die uns in Kunst, Musik und Literatur bewegen – ob sie uns nun traurig machen oder froh.[S2YAP]