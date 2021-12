Biopic "Respect": Singend befreite sie sich selbst

Das Biopic „Respect“ wird der Queen of Soul, Aretha Franklin, gerecht – vor allem dank ihrer Darstellerin Jennifer Hudson, die nicht nur gut singen, sondern auch schauspielern kann.

„Ree, sie wollen dich singen hören!“, flüstert ihr der Vater zu. Reverend Franklin genoss als Prediger eine gewaltige Reputation. Und so sind die Onkel und Tanten, denen er in der ersten Szene von „Respect“ seine Tochter als Wunderkind vorführt, keine Geringeren als Duke Ellington, Dinah Washington und Martin Luther King. Unter den Besuchern der Soiree im Hause Franklin war auch James Cleveland, ein aufstrebender Musiker und Prediger aus Chicago. Er wird zu einem lebenslangen Vertrauten von Aretha Franklin. Vorerst hat er eine Botschaft an sie: „Lass niemals etwas zwischen die Musik und dich kommen. Die Musik wird dich immer retten.“ So kam es dann auch im wirklichen Leben, das voller Triumphe, aber auch Krisen war.