Ungeimpfte Covid-19-Patienten, die den Großteil auf Intenivstationen ausmachen, sind in der Regel weder sehr jung noch sehr alt.

Covid-19-Intensivpatienten sind selten geimpft, sagt Walter Hasibeder, Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin. Wenn doch, sind sie zumeist sehr alt und leiden an schweren Vorerkrankungen. Viele Patienten kommen gar nicht auf ein Intensivbett, sondern sterben auf Normalstationen.

Die Mehrheit der Patienten auf Österreichs Intensivstationen sind ungeimpft, die meisten von ihnen zwischen 30 und 60 Jahren alt, sagt Walter Hasibeder, Ärztlicher Leiter der Anästhesie und Operativen Intensivmedizin im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI). „Natürlich landen vereinzelt auch jüngere oder ältere ungeimpfte Patienten auf einer Intensivstation. Wir hatten zuletzt einmal eine 28-jährige und einmal eine 86-jährige ungeimpfte Patientin, alle anderen waren zwischen 30 und 60 Jahren.“

Schwere Erkrankungen trotz Impfung würden in der Regel bei älteren Personen vorkommen, die zudem an schweren Vorerkrankungen leiden. „Eine, sagen wir, 35-jährige Person ohne Vorerkrankungen, die trotz zwei- oder dreifacher Impfung auf einer Intensivstation liegt, werden Sie nur schwer finden.“

Walter Hasibeder im Interview.

Die Presse: Weil ich weiß, dass es in Österreich keine bundesweite Datenerhebung gibt, aus der hervorgeht, wie viele der Covid-19-Intensivpatienten geimpft oder ungeimpft sind, habe ich bei einem Dutzend Intensivmedizinern in Wien, Oberösterreich, Salzburg und Tirol nachgefragt. Sie alle arbeiten seit Beginn der Pandemie in Corona-Stationen und kennen zumindest die Zahlen aus ihren Krankenhäusern bzw. Bundesländern. Das Ergebnis: Rund 85 Prozent der Patienten sind nicht geimpft, der Rest ist zwei- oder dreimal geimpft. Deckt sich das mit Ihren Zahlen und Beobachtungen?