Die Änderungen seien notwendig, um die bevorstehende Welle bestmöglich abzuschwächen, so der Wiener Gesundheitsstadtrat. Ist Omikron einmal die dominierende Variante, hätten sie aber keinen Sinn mehr.

Angesichts der neuen und offenbar ansteckenderen Virus-Variante Omikron gelten in Österreich strengere Quarantäneregeln. Bei Kontakt mit einem Omikron- bzw. Omikron-Verdachtsfall gilt man nun als K1-Person, unabhängig davon, ob man geimpft oder genesen ist, und muss für 14 Tage in Quarantäne. Ein „Freitesten“ ist demnach auch nicht mehr möglich.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verteidigte am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" die Verschärfungen. Sie seien „am Beginn einer solchen Phase“ nötig, um die Infektionen gering zu halten. Dies werde sich klarerweise ändern. „Ich rechne damit, dass das Ende Dezember, spätestens Mitte Jänner stattfinden wird“, laut internationaler Vergleiche also „in zwei, drei, maximal vier Wochen". Dann habe diese Form von Quarantäne „keinen Sinn mehr“.

Stillstand des öffentlichen Lebens?

Ob es bald zu einem Stillstand des öffentlichen Lebens kommen werde, wenn immer mehr Personen und, aufgrund der schärferen Regeln auch an Schulen, ganze Klassen in Quarantäne müssen? „Nein“, so Stadtrat Hacker, „da müssen wir die Kirche im Dorf lassen.“ Schließlich gebe es in Wien derzeit 48 Fälle von rund 10.000 insgesamt Erkrankten, vier oder fünf davon seien wieder genesen. „Das betrifft also nur die fast 50 Fälle und ihre Familien.“

In weiterer Folge bestimmt auch Schulen und Schulklassen, „aber auch hier haben wir gerade 50 Schulklassen in Quarantäne, das ist eine überschaubare Größe angesichts von 11.000 Schulklassen in Wien.“

Mit dritter Impfung „Abwehrsystem fit machen"

Für Jänner rechnet Peter Hacker damit, dass man „auf jeden Fall“ konkrete Informationen dazu haben werde, ob der Krankheitsverlauf bei Omikron schwerer wäre. Mit Sicherheit sagen könne man aber, „dass die dritte Impfung das Abwehrsystem so stark macht“, dass eine schwere Erkrankung ausgeschlossen sei.

„Das ist der naturgemäße Auftrag des Virus, immer stärker zu werden, als wir uns dagegen wehren können“, so Hacker. In diesem „Match“ würden wir uns jetzt schon seit zwei Jahren befinden, da sei es keine Überraschung, dass das Virus immer wieder versuche, sich zu verändern, „um uns auszutricksen.“ Mit der Impfung habe man „ein tolles Instrument", um sich dagegen zu wehren.

Und wie könne man eine sichere Weihnachtszeit garantieren? Sie sei laut Hacker „immer ein bissl ein Dilemma“, schließlich sei es die Zeit, in der man seine Familie und Nahestehende sehen will. „Das ist gut so, das muss auch so sein“, so der Gesundheitsstadtrat; aber wichtig sei, „dass wir begleitende Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen haben.“ Wien mache das mit dem PCR-Test-System schon über ein Jahr und für die gesamte Bevölkerung. „Diese Kombination, Schutzimpfung und PCR-Testung“, resümiert Hacker, gebe ein hohes Maß an Sicherheit, „um in Frieden und Fröhlichkeit Weihnachten zu feiern“.

>>> Peter Hacker im Ö1-"Morgenjournal"

(Red.)