Generali legt sich einen Zehnjahresplan zu

Versicherungskonzern pumpt mehr als eine Milliarde Euro in den digitalen Wandel und steckt drei Milliarden Euro in die Kriegskasse.

Der Aufsichtsrat des italienischen Versicherungskonzerns Generali hat den neuen Entwicklungsplan für die Jahre bis 2024 gebilligt. Mit der neuen Strategie "Lifetime Partner 24: Driving Growth" plant Generali 1,1 Milliarden Euro in Investitionen zur Förderung des digitalen Wandels. Dies entspricht einem Plus von 60 Prozent gegenüber 2021. Drei Milliarden Euro stehen für Akquisitionen bereit.

Generali wird nach Möglichkeiten suchen, seine Führungsposition im Versicherungsbereich in Europa zu konsolidieren und seine Präsenz auf asiatischen Märkten zu verstärken. In der Vermögensverwaltung wird die Gruppe weiterhin in ihre Fähigkeit investieren, Produkte zu entwickeln und zusätzliche Einnahmen von 100 Millionen Euro zu erzielen, hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Generali plant einen Rückkauf eigener Aktien im Wert von 500 Millionen Euro. Es handelt sich um den ersten Rückkauf eigener Aktien seit 15 Jahren. "Mit unserem neuen Plan werden wir einen weiteren qualitativen Sprung machen", sagte Philippe Donnet, CEO der Generali-Gruppe, in der Mitteilung. "Die ehrgeizigen Ziele und Initiativen, die wir heute angekündigt haben, sind dank des Erfolgs unserer früheren strategischen Pläne möglich. Heute verfügt Generali über eine solide Finanz- und Kapitalposition, diversifizierte Gewinnquellen, ein stetiges und profitables Wachstum und die Fähigkeit, erstklassige Aktionärsrenditen zu erzielen", so Donnet.

(APA)