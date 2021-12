Impfgegner: Razzia nach Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident

Radikale Impfgegner sollen auf dem Messenger-Dienst Telegram geplant haben, Michael Kretschmer zu töten.

Nach Drohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe läuft in Dresden aktuell ein Polizeieinsatz. Es würden mehrere Objekte durchsucht, teilte die Polizei am Mittwochmorgen beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgten unter Beteiligung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes (LKA).

Äußerungen einzelner Mitglieder der Telegram-Gruppe würden nämlich den Verdacht nahe legen, dass diese im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten, hieß es weiter. Im Messenger-Dienst Telegram in einer Gruppe namens "Dresden Offlinevernetzung" waren laut einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal" von vor einer Woche Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufgetaucht, unter anderem im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht

„Können das nicht ertragen oder akzeptieren“

Der sächsische Wirtschaftsminister, Martin Dulig (SPD), sagte vor Journalisten in Dresden, wenn es zu solchen Aufrufen komme, dann nehme der Protest gegen Corona-Maßnahmen Formen an, "die weit über das hinausgehen, was wir ertragen und was wir akzeptieren können". Es handle sich nicht um ein Problem, das nur in Sachsen existiere, auch wenn es dort besondere Herausforderungen gebe. "Wir brauchen hier auch wirklich die Solidarität von allen", sagte Dulig.

Kretschmer hatte sich nach Bekanntwerden der Mordpläne für Einschränkungen auf Telegram ausgesprochen, um Hass und Hetze in der Corona-Pandemie einzudämmen. "Es kann nicht länger angehen, dass die Betreiber von Telegram von Dubai aus tatenlos zuschauen, wie in ihrem Netzwerk Morddrohungen verbreitet werden", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag".

"Wenn sie ihre Dienste weiter auf dem deutschen Markt anbieten wollen, müssen sie gegen diese Hetze vorgehen. Andernfalls muss die EU, muss die Bundesregierung, müssen Apple und Android die Nutzung einschränken.

(APA/dpa)