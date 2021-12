Eine Black Box für die Erde

(c) imago images/Cover-Images

Die 10 Meter lange Black Box aus Stahl befindet sich in Tansania.

In der Klimakrise sehen manche eine handfeste Bedrohung der Menschheit. Eine Blackbox in der australischen Wüste soll den Untergang der Zivilisation dokumentieren.

Analog zur Black Box eines Flugzeugs, die im Falle eines Absturzes die Daten der Maschine und die Vorgänge im Cockpit dokumentiert, soll auch die Erde eine Black Box bekommen, die das potenzielle Ende der Menschheit dokumentiert. „Wenn wir unseren Lebensstil nicht dramatisch ändern, werden die Klimakrise und andere menschengemachte Ursachen, der Zivilisation ein Ende bereiten“, heißt es vonseiten des Projekts „Earth's Black Box“, das derzeit in Tasmanien, Australien im Entstehen ist und 2022 fertig sein soll.

Ins Leben gerufen wurde es von einer Marketingagentur und Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der University of Tasmania. Die Stahlbox in der Wüste soll Wetter- und Klimadaten der Erde festhalten: „Die Black Box soll jeden Schritt dokumentieren, den wir Richtung Katastrophe setzen, und für zukünftige Generationen sicher verwahren.“

Dokumentation des politischen Vorgehens

Neben Meer- und Landtemperaturen, der CO₂-Konzentration der Atmosphäre und dem Verlust von Bio-Diversität sollen auch andere Daten in der Black Box dokumentiert werden. Das Vorgehen politischer Entscheidungsträger und -trägerinnen wird mittels Data Scraping im Netz festgehalten. So werden journalistische und wissenschaftliche Beiträge, aber auch Wortmeldungen auf Social Media herausgefiltert und auf einer riesigen, solarbetriebenen Festplatte gespeichert.

Fertiggestellt werden soll der 10 Meter lange Container aus 8 cm dickem Stahl in den kommenden Monaten, sie soll Erdbeben, Stürmen und menschlichen Attacken standhalten und vorerst 30 bis 50 Jahre halten. Während dieses Zeitraums werde dann an einer Langzeitlösung gearbeitet. Daten sammle das Projektteam bereits jetzt. Wie zukünftige Finder der Blackbox diese Informationen dann heben und entschlüsseln sollen ist noch nicht gänzlich geklärt, sie sollen jedenfalls in verschiedenen Datenformaten hinterlassen werde, darunter Programmiersprachen und Binärcodes.

Die Gefahr, dass die Menschheit aufgrund des Klimawandels tatsächlich ausstirbt, sehen viele in der Wissenschaft nicht wirklich gegeben. Die Box dient vorerst auch eher dazu, Politik und Öffentlichkeit auf die drastische Situation aufmerksam zu machen, als tatsächlich auf den Weltuntergang vorzubereiten. Auf der Webseite des Projekts sind die Daten, die bereits gesammelt werden, jedenfalls auch schon jetzt live mitzuverfolgen.

>>> Zum Projekt

(chrima)