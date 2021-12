Neue TU-Studie: Tageslicht schadet Asphaltstraßen

Bisher dachten Wissenschaftler, dass nur UV-Licht Asphaltstraßen schneller altern lässt. Eine neue Studie der Technischen Universität Wien zeigt, dass auch sichtbares Licht dem Bitumen schadet.

Sichtbares Licht trägt entgegen bisherigen Annahmen deutlich zur Alterung von Bitumen, und damit von Asphaltstraßen bei. Über diesen überraschenden Effekt berichten Wissenschafter der Technischen Universität (TU) Wien im Fachjournal "Construction and Building Materials". Bisher ging man davon aus, dass vor allem hochenergetisches UV-Licht negative Auswirkungen hat, die Forscher zeigten nun aber, dass auch sichtbares Licht die Oxidation des Materials beschleunigt.

Das schwarze Bindemittel Bitumen entscheidet über die Haltbarkeit von Asphalt. Wenn es altert, kann es spröde werden und es können sich Risse im Asphalt bilden. An der TU will man in einem zu diesem Thema eingerichteten Christian-Doppler-Labor diese Prozesse besser verstehen, um Asphalt langlebiger zu machen.

„Absolut verblüffendes Ergebnis"

Vom sichtbarem Licht erwartete man sich keinen nennenswerten Effekt auf die Alterung. Doch Messungen am Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien zeigten bei Bestrahlung von Bitumen-Proben mit verschiedenen Lichtwellenlängen bereits nach 15 bis 20 Minuten Veränderungen an der Oberfläche des Materials.

Für Bernhard Hofko vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien ist das "ein absolut verblüffendes Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hatte". Der stärkste Effekt tritt zwar tatsächlich im UV-Bereich auf, doch die Auswirkungen von sichtbarem Licht sind ähnlich drastisch - mit einem zusätzlichen Maximum im Wellenlängenbereich von blauem und grünem Licht.

Das Licht beschleunigt die Oxidation des Materials, wodurch es steifer und damit auch rissanfälliger wird. Zunächst oxidieren durch das Licht nur die obersten Schichten des Materials. Durch die dabei entstehenden kleine Risse kann aber Sauerstoff tiefer in das Material eindringen und der Asphalt wird nach und nach geschädigt.

(APA)