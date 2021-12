Konjunkturprognose: Stabiles Wachstum mit zwei großen Risikofaktoren

Trotz vierten Lockdowns wird Österreichs Wirtschaft heuer um über vier Prozent gewachsen sein, sagen Wifo und IHS. Eine Erholung, die sich im kommenden Jahr fortsetzt. Mit Omikron und der hohen Inflation gibt es jedoch zwei Faktoren, die Unsicherheit bringen.

Wie in den vergangenen eineinhalb Jahren ist auch in der diesjährigen Winterprognose von Wifo und IHS das Coronavirus beziehungsweise die Maßnahmen, um seine Ausbreitung zu verringern, das bestimmende Element. So führte der vierte Lockdown aller Voraussicht nach dazu, dass das heimische BIP im heurigen Schlussquartal schrumpfen wird. Daran dürften auch die aktuell stattfindenden langsamen Öffnungsschritte, samt der erstmaligen Möglichkeit an einem Sonntag offiziell einkaufen zu gehen, nichts ändern.