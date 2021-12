Der neue Kanzler habe sich als Innenminster als „Hardliner“ gegeben. Nun hätte er die Chance, „seine Politik der sozialen Kälte“ zu beenden und „echte Hilfe zuzulassen“, so die SPÖ.

Die SPÖ nimmt den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Asylpolitik in die Pflicht. Dieser habe als Innenminister den "Hardliner" gegeben und Kinder abschieben statt aufnehmen lassen, so der rote Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstag. Kinder aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufzunehmen sei nun der "Lackmustest" für die ÖVP unter neuer Führung.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Kanzlerpartei solle immerhin ein "neuer Stil" in der österreichischen Innenpolitik Einzug gehalten haben, folgerte Deutsch aus diversen Kommentaren in den Medien. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist daher klar, dass jetzt endlich echte Hilfe geleistet werden müsse: "Zahlreiche Städte und Gemeinden haben sich längst bereit erklärt zu helfen und angeboten, Kinder aufzunehmen. Die Regierung hat nicht nur die Chance, sondern die Pflicht, den Kindern von Moria zu helfen. Sie muss die Hilfe nur zulassen."

„Echte Hilfe zulassen"

"Viele Kinder leben seit Jahren in griechischen Elendslagern in Dreck und Elend. Zur katastrophalen Situation der Kinder kommen jetzt im Winter wieder Regen, Kälte und Schnee dazu", so Deutsch zu seinem Vorstoß.

Mit diesen menschenunwürdigen Bedingungen müsse nun endlich Schluss sein: "Ich fordere Kanzler Nehammer auf, seine Politik der sozialen Kälte zu beenden." Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz als Kanzler und ÖVP-Obmann bestehe jetzt die Chance, echte Hilfe zuzulassen.

(APA)