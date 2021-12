Wiener Gymnasium schließt eigenhändig Pforten wegen Omikron

Wegen eines Omikron-Falls haben die Behörden zwei Klassen gesperrt. Die Schule will jedoch, dass alle Schüler zu Hause bleiben.

Wie groß die Verunsicherung aufgrund der neuen Coronavirus-Variante Omikron ist, zeigt die derzeitige Situation an einer Wiener Schule: So ist in der Klasse des Gymnasiums Piaristengasse in Wien-Josefstadt ein Schüler positiv auf die Omikron-Variante getestet worden. Weitere Schüler sollen sich infiziert haben.

Das Gesundheitsamt hat daraufhin die Schließung zweier Klassen verordnet, wie es auch die verschärfte Quarantäne-Regelung für Schulen vorsieht. Dies wurde der „Presse“ bestätigt. Der Schulleitung dürfte dies jedoch zu wenig sein, und geht einen Schritt weiter: Sie forderte am Mittwoch alle Eltern per Mail auf, alle Schüler nach Möglichkeit ab Donnerstag bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr in die Schule zu schicken. Stattdessen solle man vom Distance Learning-Angebot Gebrauch zu machen.

(red.)