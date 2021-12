2022, das Jahr der großen Fußballspiele

Österreich erfährt am Donnerstag sein Los, dank des Aufstieges in die A-Klasse wäre eine Gruppe mit Frankreich, Deutschland und England möglich. Davor wartet noch das WM-Playoff.

Nyon. Europas Fußball-Union Uefa hat dieser Tage die Hände voller Kugeln. Nach den umstrittenen Auslosungen zu Champions und Europa League – das Achtelfinale zur Königsklasse musste am Montag historisch zweimal gelost werden, weil ein „Software-Fehler“ das komplizierte Procedere mit nur einem Fehlgriff durcheinandergewürfelt hat – steht heute in Nyon die Auslosung der „Nations League“ auf dem Programm.

Eine weitere Panne wäre für Uefa und Fußball schmerzhaft, vor allem würde es die Mechanismen noch tiefer in die Kritik führen. Vor allem in Spanien, speziell bei Real Madrid, will der Ärger nicht verrauchen. Statt Benfica Lissabon wartet jetzt schließlich Paris SG – mit Messi, Neymar und Mbappé – und das befeuert erneut die Tendenzen bei den „Königlichen“, doch vehement für die Gründung einer unabhängigen und lukrativeren Super League zu votieren.

Ganz andere Perspektiven

Für Fans ist das Duell von Benzema, Alaba und Co. gegen Messi freilich ein Hit. Nur, selbst Abpfiff ist den Funktionären in der Schweiz weiteres Ungemach sicher. Einer der beiden Großklubs muss ausscheiden – und verliert damit sehr viel Geld.

APA

Auch die Auslosung der kommenden Nations-League-Auflage hält hochkarätige Paarungen bereit. War diese Liga und ihre sportliche Wertigkeit anfangs noch schief beäugt worden, schließlich ersetzt sie bloß Freundschaftsspiele, so hat sich im Lauf der ersten beiden Spieljahre ein Wandel vollzogen. Turnier und Serie treffen trotz zusätzlicher Spiele auf Anklang, auch in Österreich. Denn durch den Aufstieg in den A-Pool warten nicht nur mögliche Vergleiche mit Weltmeister Frankreich, Deutschland oder England, sondern gelang auch die Qualifikation für das WM-Playoff im März 2022.

Zuerst das WM-Playoff

Nur zur Erinnerung: ohne den „Umweg“ über die Nations League wäre Österreichs WM-Chance für Katar 2022 bereits dahin. So aber stehen ein Auswärtsspiel gegen Wales in Cardiff (24. März) und fünf Tage später ein mögliches Heimspiel im Happel-Stadion gegen den Sieger aus Schottland/Ukraine an. Österreich spielte zuletzt in Frankreich 1998 bei einer Fußball-WM mit.

Gegen wen Österreich im Juni und September 2022 in Gruppenspielen antreten wird, wird heute (18 Uhr/live ORF Sport +) ermittelt. Teamchef Franco Foda blickt der Auslosung gespannt entgegen. „Das ist ein Highlight für alle Fans, auch für uns als Mannschaft. Man bekommt Top-Gegner in Bewerbsspielen. So etwas hat es in dieser Konstellation, glaube ich, noch nicht gegeben Ich gehe davon aus, dass jedes Heimspiel ausverkauft sein wird.“ Freilich dann, wenn auch das Virus mitspielt.

Die Vorfreude sei groß, ergänzte Foda. Allerdings ist offen, ob der 55-Jährige in diesen Partien noch auf der Bank sitzen wird. Sein Vertrag läuft mit Ende der WM-Qualifikation aus und verlängert sich nur im Falle einer WM-Teilnahme. Foda: „Mit solchen Themen beschäftigen sich Medien, nicht ich. Mein Fokus gilt dem März-Lehrgang.“ Dass manch einer davon träumt, den am Montag bei Ferencvaros entlassenen Peter Stöger zu engagieren, ist für ÖFB-Präsident Gerhard Milletich keine Option.

Das große Ziel im Herbst ist, nicht Gruppenletzter zu werden – und in Liga A zu bleiben. Der Bewerb bietet schließlich wieder eine zweite Chance für ein Großevent – die EM 2024 in Deutschland. (fin)