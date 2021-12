US-Außenminister bricht Asienreise wegen Coronafalls ab

Außenminister Blinken bei seiner Ankunft in Kuala Lumpur in der Nacht auf Mittwoch.

Begleitender Journalist infiziert, Reise wurde in Malaysia beendet. Zuvor war Blinken in Indonesien gewesen.

US-Außenminister David Blinken brach am Mittwoch eine Tour durch südostasiatische Staaten ab, weil einer der begleitenden Journalisten positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Man wolle kein Risiko eingehen, hieß es. Damit entfällt der Besuch im nächsten Ziel, Thailand, wo Blinken laut Plan morgen Donnerstag eingetroffen wäre.

Der Infektionsfall war am Mittwoch im Zuge eines regulären Virentests an Blinken (59) und seiner Entourage erkannt worden, und zwar kurz nach der Ankunft in Malaysia. Zuvor war die US-Delegation zwei Tage in Indonesien gewesen. Alle anderen ihrer Mitglieder wurden negativ getestet.

(Reuters)