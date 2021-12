Perlen, Federn und Pailletten: Chanels "Métiers d'Art"

Drucken

Hauptbild • Konzentriert. Nördlich von La Villette eröffnete das Maison Chanel einen Hub für elf Kunsthandwerksbetriebe. • Chanel

Die Handwerkskunst der „Métiers d’Art“ von Chanel bekam ein neues Zuhause im Norden von Paris, das zugleich Pate für eine eigene Kollektion stand.

Stundenlang könnte ich hier sitzen und mir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ateliers ihren Beruf erklären lassen“, ruft Carole Bouquet mit dem Brustton der Überzeugung. „Und wie jung viele von ihnen sind, die Werkstätten sind in der letzten Zeit so schnell gewachsen, dass es dringend Nachwuchs gebraucht hat. Das finde ich ja so beeindruckend.“ Die französische Schauspielerin – auch als Bond-Girl war sie einmal in Aktion – war jahrelang Werbegesicht des Dufts „N° 5“, und bis heute ist sie offizielle Freundin des Hauses geblieben: So nennen Luxusmarken ja jene verdienstvollen Prominenten, mit denen eine anhaltende Verbindung erwünscht ist und die ihre Werte mitverkörpern sollen. Bei passender Gelegenheit ergreifen sie schon einmal öffentlich das Wort, und das tut Carole Bouquet an diesem Dezembernachmittag.