Die bestgetarnte Loipe, jetzt auch noch ohne Schnee

Die gebührenfreie Liechtensteinloipe in Semmering ist schwer zu finden, aber fein zu laufen - sofern es wieder einmal genug schneit.

Loipeneinstiege sind ja manchmal schwer zu finden. Aber so gut versteckt wie der Beginn der Liechtensteinloipe in Semmering ist kein zweiter. Das erste Schild „Panoramaloipe“ findet sich mitten auf der Strecke. Und der Tipp im Internet „oberhalb der Trafik Pitzl“ ist gut gemeint, nur gibt es diese nicht mehr. Geblieben ist ein namenloses rostbraunes Häuschen mit heruntergelassenen Rollläden und einem Postkasten daneben.

Das war einmal die Trafik Pitzl Benedikt Kommenda

Schade eigentlich. Die gebührenfreie Loipe wurde am Wochenende bei feinster Schneelage zum ersten Mal gespurt, und zwar für die klassische Lauftechnik. Bloß da, wo die Bäume sehr nah an der Strecke stehen, kam der Untergrund durch. Das kann, wie in meinem Fall, verhängnisvoll wirken, wobei „Fall“ wörtlich zu nehmen ist.

Doch das geschah erst am Rückweg. Hin führt die Strecke mehr oder weniger moderat ständig bergauf. Das ist zum Eingewöhnen in die Diagonaltechnik so mittel gut: Ist die Steigung mehr als nur leicht, kann die Gleitphase – ebenfalls in jeder Beziehung – zu kurz kommen. Das ist nach dem Abdruck das zweite wichtige Element im Bewegungsablauf; ohne Gleiten bräuchte man die Ski gar nicht, sondern könnte gleich zu Fuß gehen.

Zwischendurch lohnt es, die Umgebung zu genießen, vor allem da, wo Lichtungen den Blick hinüber zur Rax freigeben. Der Wendepunkt nach knapp sieben Kilometern (235hm) ist eher enttäuschend: Die Spur endet einfach an einer Wegkreuzung mitten im Wald.

Und plötzlich ist einfach Schluss Benedikt Kommenda

Zurück geht es naturgemäß fast nur bergab; wenn überhaupt, übt man sich im Doppelstockschub (vor allem aus dem Oberkörper!). Und man achtet besonders auf Steine und andere Bremsfaktoren: Mich riss ein abrupt stehengeblieben Ski nieder – wobei rundherum noch immer genug Schnee für einen sanften Fall lag.

Den Einstieg finden Sie übrigens bei Hochstraße Nr. 64, vom Panhans kommend vorbei am Panoramahotel Winkler zirka 100 Meter weiter, zum Start gehen Sie den Pinkenkogelweg. Aber warten Sie bitte auf den nächsten Schnee, vom letzten ist nicht mehr viel übrig.

