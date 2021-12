Firmen sind fitter als vor der Krise

Die Bilanz 2021 zeigt: Auch heuer brachte die Coronakrise in Österreich keine Pleitewelle. Die Eigenkapitalquote vieler Unternehmen ist in der Krise sogar gestiegen.

Die Coronakrise hat, anders als zu Beginn erwartet, keine Pleitewelle ausgelöst. Und sie dürfte auch nicht mehr kommen. „Wir glauben nicht, dass es einen Insolvenzschock geben wird“, sagte Karl-Heinz Götze vom Gläubigerschutzverband KSV 1870 am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Im Gegenteil: Unternehmen wie auch Private seien mehrheitlich gut durch die Krise gekommen.

Unter den Kapitalgesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Bilanzen zu veröffentlichen, ist das Eigenkapital in der Krise sogar gestiegen. Von 2019 auf 2020 erhöhte sich die Eigenkapitalquote besagter Firmen von 51,6 auf 52,5 Prozent. Der Anstieg war mit 1,8 Prozent sogar stärker als von 2017 auf 2018 mit einem Prozent. Die Eigenkapitalquote bemisst das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital in einem Unternehmen und gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit. „Diese Unternehmen haben sehr gut gewirtschaftet und sind schon mit einer relativ hohen Quote in die Krise gegangen“, sagt KSV-Leiter Ricardo-José Vybiral. „Und natürlich werden auch die entsprechenden Hilfen geholfen haben.“