Kim Yong-ju war einst eine Top-Figur in Nordkoreas bizarrer Diktatur, fiel aber in den 1970ern familiären und ideologischen Querelen zum Opfer und wurde erst rund 20 Jahre später teilweise rehabilitiert, etwa als Ehrenpräsident der Volksversammlung.

Ein jüngerer Bruder des früheren nordkoreanischen Präsidenten und als Staatsgründer Nordkoreas verehrten Kim Il-sung (*1912, Herrschaft 1948-1994) ist dieser Tage gestorben. Kim Yong-ju habe sich zu Lebzeiten dafür eingesetzt, dass die Linie und Politik der Partei umgesetzt würden, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Mittwoch in Anspielung auf die im Land herrschende sozialistische Arbeiterpartei. Der aktuelle Machthaber Kim Jong-un (37) habe als Ausdruck tiefen Mitgefühls wegen des Todes von Kim Yong-ju einen Kranz geschickt.

Wie alt Kim Yong-ju genau war und wann er starb, wurde nicht genannt. Nach Berichten südkoreanischer Medien wurde er mindestens 100 Jahre alt, vermutlich 101 Jahre, denn sein Geburtsjahr wird im Allgemeinen mit 1920 angegeben. Er wurde demnach in Mangyongdae, einem Vorort der heutigen Hauptstadt Pjöngjang im Westen des Landes, geboren. Korea war damals Teil des Japanischen Kaiserreichs.

Sein Bruder Kim Il-sung, der sein Land diktatorisch regierte und eine Herrscherdynastie mit bizarrem Personenkult begründete, starb 1994. Kim Jong-un, der Ende 2011 die Macht von seinem Vater Kim Jong-il übernahm, ist sein Enkel und demnach auch der Großneffe des nun Verstorbenen. Staatsgründer Kim Il-sung hatte noch einen weiteren jüngeren Bruder, Kim Chol-ju - der soll aber schon 1935 im Kampf gegen die Japaner gefallen sein.

Kim Yong-ju sei einst Vizevorsitzender des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung gewesen (also des faktisch machtlosen Parlaments), hieß es in den Staatsmedien. Er habe dazu beigetragen, dass sich der sozialistische Aufbau des Landes beschleunigt habe.

Archivbild von Kim Yong-ju anno 2015. Nordkoreanisches TV/Yonhap

1945 hatte Kim Yong-ju ein Wirtschaftsstudium in Moskau abgeschlossen und stieg nach seiner Rückkehr nach Nordkorea in der Hierarchie der Kommunistischen Partei immer weiter auf. In den 1960ern galt er als wichtiger ideologischer Einflüsterer seines Bruders Kim Il-sung, soll aber später hinsichtlich der Partei-Ideologie einen etwas moderateren Standpunkt eingenommen haben, der sich mehr am klassischen Marxismus in dessen sowjetischer Ausprägung orientierte.

Rund zwei Jahrzehnte „verschollen"

Als Leiter der Parteiabteilung für Organisation und Orientierung war Kim Yong-ju einer der mächtigsten Funktionäre des abgeschotteten und heute völlig veramten, aber hochgerüsteten Landes. Er galt sogar als Nachfolger seines Bruders, wurde aber 1973/74 schrittweise degradiert und durch dessen Sohn bzw. seinen Neffen auf dem Posten ersetzt. Das hatte mit persönlichen und ideologischen Gründen zu tun, etwa seiner erwähnten moderateren Position, aufgrund der er etwa den übersteigerten Personenkult um seinen Bruder als Herrscher ablehnte.

Eine schrecklich nette Herrscherfamilie. Von links nach rechts: Staatsgründer Kim Il-sung (im Amt 1948-94), sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-il (1994-2011), dessen Sohn und Nachfolger Kim Jong-un (seit 2011). Die Fotos sind undatiert. imago images / Kyodo News

Er verlor Einfluss, hatte noch kurzzeitig einen unbedeutenden Job als Vizepremier und verschwand 1975 aus der Öffentlichkeit. Erst gegen 1993 erschien er wieder auf dem politischen Parkett, wurde noch einmal Mitglied des Politbüros, 1998 Abgeordneter der Volksversammlung und 2014 ihr Ehrenvizepräsident.

(DPA/wg)