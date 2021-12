Hirnchirurgen sind auch nur Menschen

Sind Angehörige mancher Berufsgruppen besonders intelligent? Nein, sagt eine Studie.

In Sprichwörtern und Binsenweisheiten steckt oft ein wahrer Kern, ein kleines Stück generalisierbare Alltagswahrheit. Das haben sich zumindest jene Forscherinnen und Forscher gedacht, die die englischen Redewendungen „It's not rocket science“ und „It's not brain surgery“ auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft haben.

Dass etwas weder Raketenwissenschaft noch Hirnchirurgie ist, darauf macht man im Englischen aufmerksam, um auszudrücken, dass eine vermeintlich komplizierte Aufgabe wohl doch einfacher zu lösen ist, als gedacht - man muss eben nicht Raketenwissenschaftlerin oder Chirurg dafür sein.

Intelligenz gleichmäßig verteilt

Ob nun gewisse Berufsgruppen tatsächlich intelligenter sind als andere, wurde im Rahmen der Studie mittels eines Intelligenztests ermittelt, an dem Vertreterinnen und Vertreter beider Berufsgruppen aus den USA, Großbritannien, Kanada und Europa teilnahmen. Auch Motorik und emotionale Intelligenz wurden untersucht, besonderer Augenmerk lag auf den Bereichen Logik, Raumplanung, Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Herausgekommen ist, dass beide Berufsgruppen in den meisten Bereichen ähnliche Werte erzielten, auch ein Vergleich mit Datensätzen von Angehörigen anderer Berufsgruppen, also Menschen, die weder Raumfahrtingenieure noch Neurochirurginnen sind, hat keine signifikanten Unterschiede ergeben.

In Bezug auf den Ausgangspunkt der Studie - die Redewendungen - schlägt das Forschungsteam vor, künftig auf die ähnlich verwendbare Formulierung „It's a walk in the park“, also „das ist wie ein Spaziergang im Park“, umzusteigen. Die beiden Berufsstände würden eventuell zu Unrecht auf ein Podest gehoben, heißt es weiter.

Die Studie wurde in der Weihnachtsausgabe des British Medicine Journal veröffentlicht, die sich traditionell eher unbeschwerten Wissenschaftsthemen widmet.

