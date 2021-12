Kickl auf Puls 4: Wem man eine Bühne gibt

FPÖ-Chef Herbert Kickl griff Moderatorin Corinna Milborn im Puls 4-Spezialabend heftig an. Dabei setzte er für sich und für andere unterschiedliche Maßstäbe.

Wem gibt man eine Bühne? Eine Frage, der sich Medien nicht erst seit Corona stellen. Wer ist wichtig genug, um im Fernsehen interviewt zu werden? Wer hat etwas Relevantes zu sagen? Die weiteren Fragen, die sich daraus ergeben, sind schwieriger zu beantworten: Wem sollte man keine Bühne geben? Wer sagt Dinge, die andere in Gefahr bringen könnten? Medien haben in der Pandemie vielen eine Bühne gegeben, auch jenen, die sich und andere gefährden – und versucht, diese in Kontext zu setzen oder mithilfe von Experten einzuordnen. Die FPÖ scheint sich wenige Gedanken darüberzumachen, wem sie eine Bühne bietet. Diesen Eindruck bekam man, wenn man FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwoch im Puls 4-Spezialabend zum Thema "Corona-Proteste und Verschwörungstheorien" zuhörte.