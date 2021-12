Drucken

Hauptbild • Food Prints Ausstellung im Technischen Museum Wien • (c) Sebastian Weissinger

Die Ausstellung „Foodprints“ startet heute im Technischen Museum Wien und will das Zusammenspiel von Ernährung und Technik familiengerecht aufbereiten.

Schwungvoll gebogen, drei Meter hoch, mit grünen Büscheln bewachsen und in blitzblankem Weiß sieht die Vertical-Farm-Skulptur im Technischen Museum Wien schon sehr stark nach dem aus, was man in Science-Fiction-Filmen als Zukunft vermittelt bekommt. Das Exponat ist Teil der Ausstellung „Foodprints“, die heute eröffnet.