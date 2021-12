Legitime Proteste und ihre rechtlichen Grenzen

Das Recht sich zu versammeln kann dort enden, wo Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Dafür gibt es Präzedenzfälle.

Solange Michael Ludwig an der „klimazerstörenden Betonpolitik“ festhalte, werde der Protest trotz Klagsdrohung weitergehen. Dies richtete etwa Fridays for Future Vienna dem Wiener Bürgermeister aus. Die Zeichen stehen offenbar auf Sturm. Daran scheinen auch wechselseitige (mehr oder minder ernst gemeinte) Gesprächsangebote nichts zu ändern. Doch wie weit reicht die Versammlungsfreiheit? Und ab wann – Stichwort: Stadtstraßen-Blockade – kollidiert sie mit anderen Grundrechten?

Diese Frage hat Höchstgerichte schon oft beschäftigt. Etwa den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Er hat etwa am 30. November 1995 (14367/1995) eine wegweisende Entscheidung getroffen – zu einem Sachverhalt, der viele Parallelen zur aktuellen Lage aufweist. Auch damals ging es um eine Baustellen-Blockade. Und der VfGH meinte, dass es durch die seinerzeit vorgenommene polizeiliche Auflösung derselben zu „keiner Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte“ (Versammlungsrecht) gekommen sei.

Kein Wunder also, dass die Anwaltskanzlei „Jarolim Partner“ (Namensgeber ist Ex-SPÖ-Mandatar Johannes Jarolim), die von der Stadt mit einem Schreiben an Baustellen-Besetzer und deren Unterstützer beauftragt wurde, eben diese VfGH-Entscheidung zitiert. Aber der Reihe nach. Was also war die Ausgangslage und wie ist der VfGH zu diesem Ergebnis gekommen?

Fast 30 Jahre her und trotzdem hochaktuell

Es ging um Baustellen-Besetzer, die schon im Jahr 1993 aktiv waren. Die fast 30 Jahre zurück liegenden Proteste muten überaus aktuell an. In Vorarlberg, in der Gemeinde Rankweil, versuchte eine „Plattform für weniger Verkehr“ den Bau einer Umfahrungsstraße zu verhindern, indem sich Aktivisten vor die Bagger setzen. Das Land argumentierte, dass das Bauvorhaben eingehend geprüft worden sei (eben das tut nun auch Wien). Nach etwa einem halben Tag (zum Vergleich: die Wiener Blockade dauert bereits mehr als drei Monate) wurde dann die Baustellen-Besetzung aufgelöst.

Der VfGH, der wohl als Hüter der im Verfassungsrang stehenden Versammlungsfreiheit angesehen werden darf, meinte schließlich: Die Blockade von damals (sie war im Gegensatz zur Wiener Blockade nicht angemeldet, was aber an sich noch keine Untersagung rechtfertigt) sei deshalb aufzulösen gewesen, weil sie in Grundrechte Dritter eingegriffen habe. Nämlich zumindest in das Recht auf Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Zur Erläuterung: Sowohl in der Menschenrechtskonvention (EMRK) als auch im Versammlungsgesetz finden sich Gründe, die eine Versammlungsauflösung stützen können. Beispiel: „Schutz der Rechte und Freiheiten anderer“ (EMRK).

Eskalation soll verhindert werden

Insofern argumentiert Wien, dass eine (gewaltsame) Beendigung der Blockade – auch ohne Anwaltsbrief – möglich wäre. Doch man wolle keine Eskalation.

Übrigens: Auch der Oberste Gerichtshof hat sich mit der Thematik der Baustellen-Blockaden mehrfach auseinandergesetzt. Zuletzt beispielsweise am 13. Juni 2019. Damals schrieb das Höchstgericht in Bezug auf das Versammlungsgesetz (dort wird unter anderem geregelt, dass eine Versammlung spätestens 48 Stunden vorher behördlich angezeigt werden muss) und auch mit Blick auf das Schadenersatzrecht fest (4Ob201/18i): „Auch das Grundrecht des Versammlungsrechts steht nicht schrankenlos zu.“

Und: Baustellen-Blockaden seien, „wenn sie eine gewisse Schwere und Dauer der Beeinträchtigung erreichen“, nicht mehr als „friedliche Versammlung anzusehen“. Zudem könnten solche Blockaden „Schadenersatzansprüche begründen.“