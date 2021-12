150 Euro für jeden Geringverdiener

Die Regierung plant eine Einmalzahlung für Arbeitslose, Mindestpensionisten, Mindestsicherungsempfänger und manche Studierende. Coronaprämien sind steuerfrei.

Während die neueste Regierungsspitze, bestehend aus Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler, nach dem Ministerrat am Mittwoch ihren ersten gemeinsamen Presseauftritt absolvierte, ist die Paarung auf Klubebene seit dem Amtsantritt von Türkis-Grün im Jänner 2020 unverändert. Sigrid Maurer führt nach wie vor den Grünen Klub, August Wöginger jenen der ÖVP (das Intermezzo von Sebastian Kurz war ja nur eines auf dem Papier). Und auch die Achse Maurer–Wöginger scheint die Regierungskrisen der vergangenen Wochen relativ unbeschadet überstanden zu haben.

► Jedenfalls hatten nach Kanzler und Vizekanzler am Mittwoch auch die beiden ihren Auftritt. Am Rande der Nationalratssitzung gaben Sigrid Maurer und August Wöginger bekannt, dass ÖVP und Grüne noch diese Woche einen Teuerungsausgleich beschließen werden. Vorgesehen ist eine Einmalzahlung von 150 Euro, die Arbeitslosen, Mindestpensionisten und Mindestsicherungsempfängern, Beziehern von Studienbeihilfe und Mobilitätsstipendiaten zugutekommt. Rund 100 Millionen Euro sind für den Teuerungsausgleich reserviert, insgesamt sollen etwa 750.000 Menschen davon profitieren.

Die Maßnahme diene dazu, „dass sich die Gesundheitskrise nicht zu einer Sozialkrise auswächst“, sagte Maurer. Wöginger verwies auf die Teuerung, die Inflation und steigende Energiekosten: „Das ist eine soziale Maßnahme für jene Menschen, die sehr niedrige Einkommen haben.“

► Danach informierte der ÖVP-Klubobmann über einen weiteren Beschluss, der am Donnerstag im Nationalratsplenum vorgesehen ist: Unternehmen können auch für das Jahr 2021 Coronaprämien im Ausmaß von bis zu 3000 Euro an Mitarbeiter auszahlen, und zwar steuerbefreit. Viele Berufsgruppen seien in der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt, sagte Wöginger und nannte exemplarisch das Pflege- und Krankenhauspersonal. Die Steuerbefreiung gilt bis Ende Februar 2022.

Millionen für die psychische Gesundheit

► Zudem investiert die Regierung nun auch in die psychische Gesundheit der Menschen, die in der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Die Fördertöpfe für psychosoziale Maßnahmen werden, wie der Ministerrat am Mittwoch beschlossen hat, nächstes Jahr um 2,9 Millionen Euro aufgestockt. Ab 2023 kommen dann jährlich 1,9 Millionen Euro dazu.



Man setze nun „alle Hebel in Bewegung, um den Betroffenen sowie deren Umfeld bestmögliche Unterstützungsangebote zuteilwerden zu lassen“, erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einer Aussendung.



Als Begleitmaßnahme zur Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses zum assistierten Suizid wird die Suizidprävention verstärkt, zudem sind psychosoziale Hilfestellungen für Betroffene und deren Umfeld geplant. Mit dem zusätzlichen Geld sollen Projekte gefördert werden, die zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit von Menschen in schwierigen Lebensphasen und ihren Angehörigen beitragen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Begleitend wird in einer Awareness-Kampagne erklärt, wie jene Förderungen beantragt werden können. Teil der Kampagne sind auch Schulungen für „Gatekeeper“, also für Berufsgruppen und Personen, die Ansprechpartner für Risikopersonen sind.

(pri/APA)