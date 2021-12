Geht Deutschland wirklich der Impfstoff aus?

SPD-Kanzler Olaf Scholz gibt in seiner ersten Regierungserklärung den Mutmacher im Kampf gegen Corona. Zugleich warnt aber sein Gesundheitsminister vor einer drohenden Impfstoffknappheit - und wird dafür selbst heftig kritisiert.

Um 9.03 Uhr legt Olaf Scholz die Maske ab. Um 9.03 Uhr bricht eine neue Zeitrechnung an. Unter der Reichstagskuppel des Bundestags gibt der Hamburger an diesem Mittwoch seine erste Regierungserklärung ab. Als das letzte Mal ein Sozialdemokrat, Gerhard Schröder, seine erste Kanzlerrede hielt, waren das 20. Jahrhundert noch nicht zu Ende und der Parlamentssitz in Bonn.