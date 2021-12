Geldpolitik im Bann von Corona

Sowohl Europa als auch die USA kämpfen mit hohen Inflationsraten und der Unsicherheit durch die Coronapandemie. Dennoch dürfte der geldpolitische Gleichschritt diese Woche beendet werden

Noch selten wurden die geldpolitischen Sitzungen von Europäischer Zentralbank und US-Notenbank Fed mit so großer Spannung erwartet wie diese Woche. Denn am Mittwoch werden in Washington und am Donnerstag in Frankfurt Entscheidungen gefällt, die wohl dafür sorgen, dass die Eurozone und die USA ab 2022 geldpolitisch getrennte Wege gehen. Obwohl die Inflation zu beiden Seiten des Atlantiks immer stärker ansteigt, dürfte in Europa die Politik des billigen Geldes fortgesetzt werden. Für die USA wird hingegen eine beschleunigte Straffung erwartet. Ein Auseinanderdriften, das spürbare Folgen mit sich bringt.