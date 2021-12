Großbritannien und Südafrika melden Rekordwerte an Neuinfektionen

78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden wurden in Großbritannien gemeldet. Der bisherige Rekord lag Anfang des Jahres bei 68.053 Fällen.

Großbritannien hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch wurden nach Behördenangaben 78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 68.053 Neuinfektionen und war am 8. Jänner dieses Jahres registriert worden.

Die Behörden meldeten am Mittwoch zudem 165 neue Todesfälle. Insgesamt sind damit seit Pandemiebeginn 146.791 Menschen im Vereinigten Königreich an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

In Großbritannien hat sich die hochansteckende Omikron-Variante des Virus inzwischen stark ausgebreitet. Die britische Regierung hat deshalb die Kampagne für Auffrischungsimpfungen beschleunigt. Bis Ende Dezember sollen alle Erwachsenen eine Booster-Impfung erhalten - bis Mittwoch lag die Quote bei 43 Prozent.

Südafrika schlittert in vierte Welle

In Südafrika ist ein neuer Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die südafrikanischen Behörden meldeten am Mittwoch mit 26.976 Infektionen binnen eines Tages den höchsten Stand seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 26.485 und war am 3. Juli auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle registriert worden. Damals wurden 108 Todesfälle gemeldet, am Mittwoch waren es 54.

In Südafrika war im November erstmals die mittlerweile auch in Europa verbreitete Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Nach Angaben von Experten könnte der Erreger ansteckender als bisherige Varianten sein und die Wirkung der existierenden Impfstoffe beeinträchtigen.

(APA/DPA)