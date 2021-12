Mögliches Demo-Verbot in Wien am Einkaufswochenende

Medienberichten zufolge zieht die Stadt Wien eine Art Demo-Verbot für das kommenden Wochenende in Erwägung. Grund soll der Handel sein, der erstmals am Sonntag vor Weihnachten öffnen darf.

Vergangenen Samstag gingen in Wien laut Polizei wieder mehr als 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Seit Monaten fanden diese Demonstrationen mehr oder weniger ungestört statt. Zahlreiche Menschen meiden daher schon lange aus Sicherheitsbedenken an Samstagen die Innenstadt. Tatsächlich kommt es bei den Corona-Demos immer wieder zu Übergriffen und Auseinandersetzungen. Jetzt - am letzten Einkaufswochenende vor Weihnachten - erwägt die Stadt „eine Art Demo-Verbot", wie die „Kleine Zeitung" berichtet.

Demnach dränge die Stadt und der Handel auf eine Regelung. Durch den Lockdown ist dem Handel der Gros des Weihnachtsgeschäfts entgangen. Um das zu kompensieren dürfen die Geschäfte erstmals auch am kommenden Sonntag öffnen. Damit die Menschen in Wien von diesem verlängerten Shopping-Wochenende auch ungestört Gebrauch machen können, soll an diesen Tagen nicht demonstriert werden.

Auch Gedenken an Corona-Tote betroffen

Ein tatsächliches Verbot von Protesten würde allerdings das Demonstrationsrecht - ein Grundrecht - verletzen. Daher will man dem Bericht zufolge die geplanten Kundgebungen mit dem Verweis auf eine „unverhältnismäßige Störung des öffentlichen Lebens“ im Zusammenhang mit dem zu erwarteten Ansturm auf die Geschäfte verhindern. Die zuständigen Behörden der Stadt würden aber zuerst auf ein Einvernehmen mit dem Veranstalter der Demonstration drängen, heißt es. Sollte es zu keinem Einvernehmen kommen, werde die geplante Kundgebung wohl untersagt. Dieses „Verbot“ soll am Wochenende während den Öffnungszeiten, also am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr, gelten.

An diesem Wochenende ist aber nicht nur eine weitere Corona-Demo sondern auch eine Kundgebung in Gedenken an die Corona-Toten geplant. Dieses „Lichtermeer als Zeichen des Gedenkens und der Solidarität“ sollte ursprünglich am Sonntag um 17 Uhr stattfinden. Es wurde aber schon am Mittwoch in Absprache mit der Wiener Polizei „aus Rücksicht auf das Verkehrsaufkommen und den Handel“ um zwei Stunden nach hinten verlegt, wie es auf der Facebook-Seite der Veranstaltung heißt.

>>> Zum Bericht der „Kleinen Zeitung"

(red.)