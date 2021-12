Spider-Man Tom Holland macht Pause

Der 25-jährige Spider-Man Schauspieler möchte sich nun der Familiengründung widmen. In die Superheldenrolle will er nicht mehr schlüpfen.

Der britische Schauspieler Tom Holland (bekannt aus „Spider-Man“) möchte sich bald eine Auszeit vom Filmgeschäft nehmen. „Ich habe mich die letzten sechs Jahre so sehr auf meine Karriere konzentriert“, sagte der 25-Jährige im Interview mit dem US-Magazin People. „Ich möchte eine Pause einlegen und mich darauf fokussieren, eine Familie zu gründen“ - außerdem wolle er herausfinden, was er außerhalb der Filmwelt tun wolle. Er liebe Kinder und könne es kaum erwarten, selbst Vater zu sein. Eine interessante Ankündigung, immerhin begeistert Hollands Beziehung mit Co-Star Zendaya gerade nicht nur ganz Hollywood, sondern auch die Fangemeinde auf Social Media.

Erst kürzlich sorgte ein Video der Premiere in Los Angeles für Aufsehen, in dem Holland ein Live-Interview unterbrach, um einen Blick auf seine Freundin Zendaya erhaschen zu können.

Die Schauspielerin trug - passend zum Film - ein spinnennetzartiges, glitzriges Kleid, maßgeschneidert von Valentino, Spinnen-Augenmaske inklusive.

Zendaya auf der Premiere des neuen Spider-Man-Films in Los Angeles. (c) REUTERS (MARIO ANZUONI)

Karriere mit Aufwind

Der in London geborene Schauspieler ist aktuell zum dritten Mal als Spider-Man im Kino zu sehen. Bei den Dreharbeiten zum Film „Spider-Man: No Way Home“ habe er „jede Minute genossen“, sagte Holland, „aber ich habe das Gefühl, dass wir bereit sind, uns von Spider-Man zu verabschieden“. Es sei nun an der Zeit für Veränderung. „Ich würde gerne eine Zukunft von Spider-Man sehen, die vielfältiger ist - vielleicht mit einer Spider-Gwen oder einer Spider-Woman“, fügte er hinzu. „Wir hatten drei Spider-Mans hintereinander; wir waren alle gleich. Es wäre schön, etwas anderes zu sehen.“ Er selbst ist 2017 in „Homecoming“ erstmals in die Rolle von Peter Parker geschlüpft.

Der dritte - und offensichtlich letzte Spidermanfilm mit Tom Holland, „No Way Home“ kommt Mitte Dezember in die Kinos. 2022 wird Holland außerdem im Actionfilm „Uncharted“ mit Mark Wahlberg zu sehen sein.

>>> zum Artikel im People-Magazine

(APA/red)