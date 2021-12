Drohungen von Impfgegnern in Österreich weiten sich aus

Impfgegner-Demo am Wochenende in Bregenz, hier zwischen dem Bahnhof und dem Landespolizeikommando.

Nach Morddrohungen gegen Tirols Landeshauptmann Günther Platter sowie Tiroler Landesräte geriet zuletzt auch Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner ins Visier. Auf Social Media ist die Rede von einer nicht näher genannten Aktion am 24. Dezember, die „auch 2000 Polizisten“ nicht verhindern könnten.

Die Drohungen gegen österreichische Politiker im Zusammenhang mit der Covid-Krise und vor allem der kommenden Impfpflicht haben sich erneut ausgeweitet: Nachdem am Mittwoch Morddrohungen von Impfgegnern gegen den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sowie mehrere Mitglieder der Landesregierung bekanntgeworden waren, berichteten die Vorarlberger Nachrichten (VN) am Donnerstag auch von Drohungen gegen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Diese wurden demnach über die Social-Media-Plattform „Telegram" verbreitet.

Wallner ist laut VN schon länger im Visier radikaler Gegner der Covid-Maßnahmen. „Die Drohungen gegen mich und meine Familie haben in den letzten Wochen stark zugenommen", sagte der 54-Jährige gebürtige Bludenzer im Gespräch mit den VN; er und seine Frau haben gemeinsam drei Kinder.

„2000 Polizisten können das nicht stemmen"

Auf Telegram kursierte zuletzt ein Text mit Wallner als Adressat, in dem es etwa laut VN hieß: „Mit dem, was wir vorhaben, rechnet das Land nicht, und selbst 2000 Beamte können das nicht stemmen." Dazu werde just der 24. Dezember als Datum einer nicht näher genannten Aktion genannt, verbunden mit einem Ultimatum an den Landeshauptmann. Der Verfassungsschutz hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Drohungen gegen Landeshauptmann Markus Wallner. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wallner sagte gegenüber der Zeitung, er habe eine derart aufgeheizte Stimmung in Vorarlberg, solch Radikalisierung der Sprache, Gewaltaufrufe und Drohschreiben gegen Regierungsmitglieder und deren Familien noch nie zuvor erlebt. Zumal die Drohungen offenbar immer konkreter würden. Betroffen sei neben Wallner etwa auch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).

Personenschutz habe er im Moment nicht, sagte Wallner, stehe aber mit der Polizei in Verbindung. An sich wolle er den Drohungen „nicht zu viel Bedeutung zumessen", man müsse sich bisweilen aber schon ansehen, wie ernst und substanziell diese wirklich seien.

Eine der größten Demos im Ländle seit Jahrzehnten

Am Wochenende waren in Bregenz rund 9000 Menschen bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs gewesen. Sie verlief ohne besondere Vorkommnisse, es wurden auffallend viele junge Menschen und Familien unter den Teilnehmern gesehen. Es war eine der größten Demos, wenn nicht sogar die größte im Ländle seit Jahrzehnten.

Am Mittwochnachmittag hatten sich überdies mehr als 100 Demonstranten unmittelbar vor dem Landhaus versammelt. Da indes gerade eine Landtagssitzung lief, galt im Umkreis von 300 Metern um das Gebäude ein Versammlungsverbot. Polizeieinheiten bildeten einen Sperrriegel und räumten den Landhausplatz nach einiger Zeit. Gewalt gab es nicht, es setzte aber Schmährufe von Demonstranten und Demonstrantinnen gegen Polizisten und Journalisten.

In Tirol waren in den Tagen zuvor mehrere anonyme Morddrohungen gegen Landeshauptmann Platter, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und weitere Landesräte eingegangen. Man habe auch diverse verdächtige „Gegenstände" gefunden, sagte ein Polizeisprecher, wollte sich aber dazu nicht näher erklären. Es seien jedenfalls keine Sprengsätze gewesen.

Über Morddrohungen hatten im Verlauf der Pandemie auch schon andere Politiker auf Landes- und Bundesebene wie der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und die VP-Exkanzler Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg berichtet. Massiv betroffen waren und sind auch Bürgermeister sowie Wissenschaftler.

>>> Demo in Bannmeile vor dem Bregenzer Landhaus

(wg)