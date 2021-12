3046 Neuinfektionen, 53 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden fielen 3046 der 354.762 ausgewerteten PCR-Tests positiv aus.

Heute werden 3046 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 2113 Corona-Patienten müssen in den Spitälern behandelt werden, 534 davon auf den Intensivstationen. 53 Menschen sind mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Die Ministerien melden heute 3046 Neuinfektionen in Österreich. Auf ungefähr diesem Niveau hat sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen eingependelt. Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 4437 neue Fälle. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt damit bei 3557, die Sieben-Tages-Inzidenz bei 278,7.

Die Zahl der Hospitalisierten sinkt deutlich. Mit heutigem Stand werden in Österreichs Krankenhäusern 2113 Corona-Patienten behandelt. Das sind um 167 weniger als am Vortag und um 700 weniger als noch vor einer Woche. Eine intensivmedizinische Betreuung benötigen momentan 534 schwererkrankte Patienten, 26 weniger als gestern.

Innerhalb der vergangene 24 Stunden wurden 53 weitere Todesopfer gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich insgesamt 13.386 Menschen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Allein in den vergangenen sieben Tagen waren 375 Opfer zu beklagen.

(red.)