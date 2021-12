Omikron-Verdacht an Gymnasium: Nun doch Unterricht an Schule

Omikron-Verdacht in der Schule sorgt für Verwirrung.

Nach dem Alleingang der Schulleitung entschied die Wiener Bildungsdirektion: Der Präsenzunterricht hat stattzufinden. Distance Learning sei aber möglich.

Der Verdacht auf mehrere Omikron-Fälle unter Schülern des Wiener Piaristen-Gymnasiums hatte am Mittwoch die Direktorin veranlasst, die gesamte Schülerschaft bis Weihnachten nach Hause zu schicken. Und das obwohl von der Wiener Gesundheitsbehörde nur die drei betroffenen Klassen in Quarantäne geschickt worden sind.

Der Alleingang der Schulleitung dürfte der Wiener Bildungsdirektion nicht recht gewesen sein. Denn noch am selben Abend bekamen die Eltern der Schüler ein weiteres Mail: „Im Auftrag der Bildungsdirektion“ teile man mit, dass der Präsenzunterricht doch stattfinde, hieß es in dem Schreiben. Die Lehrer unterrichten aus der Klasse. Aber: Schüler und Eltern könnten „entsprechend derzeitiger Regelungen zum Schulbetrieb" selbst entscheiden, ob die Schüler in die Schule kommen. Distance Learning sei ebenfalls möglich.

In dem Gymnasium in Wien-Josefstadt standen am Mittwoch drei Schüler unter Verdacht, sich mit der Omikron-Variante angesteckt zu haben. Das Ergebnis der Sequenzierung sei allerdings noch ausständig, hieß es bei der Wiener Gesundheitsbehörde. Auch ein viertes Kind wurde positiv auf Corona getestet, hier lag aber vorerst kein Omikron-Verdacht vor.

Hintergrund des ursprünglichen Vorgehens der Direktorin dürfte die Sorge über die verschärften Quarantäneregeln in Schulen bei Omikron gewesen sein. So müssen enge Kontaktpersonen (K1) auch trotz Impfung für 14 Tage in Quarantäne - ohne die Möglichkeit auf früheres Freitesten.

(red.)