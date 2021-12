Eric Asamoahs Sicht auf die Welt

Drucken

Hauptbild • Die Porträtierten bleiben namenlos, Orte werden nicht genannt. • Eric Asamoah

Auf der Suche nach dem eigenen Weg als Fotograf: Was Eric Asamoah festhielt, als er mit seiner Kamera im Gepäck nach Ghana reiste.

Der Strand, das Meer, Palmenbäume, hier und da eine Szene aus dem Stadtleben, die zersplitterte Windschutzscheibe eines Autos. Dazwischen immer wieder Fotos von jungen Männern, allein oder in der Gruppe: Das Buch, das Eric Asamoah zusammengestellt hat, versammelt Eindrücke von einer Reise nach Ghana – in das Land, aus dem seine Eltern einst nach Österreich kamen und wo sein Vater heute wieder lebt. Asamoah, erst 21 Jahre alt und als Fotograf zwischen Linz und Wien pendelnd, wollte sich mit dem Land und seinen Leuten auseinandersetzen, ohne aber eine eigentliche Reportage vorzulegen. So bleiben die Porträtierten namenlos, die Orte werden nicht benannt, nur die Bilder erzählen ihre Geschichte – vom Übergang aus dem Jugendlichen- ins Erwachsenenalter.