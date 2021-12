Das Quatuor Mosaïques spielte zu Beginn seiner Konzerthaus-Serie auch Musik von Joseph Johann Baptist Woelfl.

Zu Lebzeiten war er sehr erfolgreich, danach geriet er bald in Vergessenheit: An den höchst produktiven Komponisten Joseph Johann Baptist Woelfl (1773–1812), der sich als Pianist immerhin in Wien einem Klavierduell mit Beethoven stellte (unentschieden), erinnert heute vor allem eine Torte, die in einer Konditorei in Straßwalchen, dem ehemaligen Familiensitz der Woelfls, serviert wird.