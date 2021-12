Beziehungsstreit in Vorarlberg endet für Pärchen tödlich

In Hohenems in Tirol sind am Donnerstag ein Mann und eine Frau an ihren jeweiligen Verletzungen gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass ein Beziehungsstreit Auslöser für die gegenseitigen Gewalttaten war.

Eine Auseinandersetzung in Hohenems hat am Donnerstag mit dem Tod beider Beteiligter geendet. Sowohl eine 35-jährige Frau als auch ihr 47-jähriger Partner wurden mit mehreren schweren Schnitt- und Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus und in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben.

Die Polizei erhielt gegen 11 Uhr morgens die Information, dass sich vor einem Wohngebäude in der Rudolf-von-Ems-Straße eine verletzte Frau befinde. Bei der Nachschau trafen die Beamten auf die 35-Jährige, die von schwersten Schnitt- und Stichverletzungen gezeichnet war. Der 47-Jährige hatte sich zu der Zeit in der Wohnung eingesperrt, die Türe wurde vom Einsatzkommando Cobra geöffnet. Auch der Mann wies schwere Stichverletzungen auf. Die Polizei ging von einem Beziehungsstreit aus, das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

(APA)