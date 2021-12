Felix Auböck, der Kraul-Weltmeister aus Österreich

Felix Auböck, 24, eroberte bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi in Rekordzeit Gold über 400 Meter Kraul. Es dient dem Olympia-Vierten als Selbstbestätigung – und Antrieb für neue Ziele

Abu Dhabi/Wien. Felix Auböck hat es geschafft. Was dem so talentierten, austrainierten und gütigen Riesen aus Bad Vöslau bei den Spielen in Tokio noch verwehrt geblieben war, wurde für den 1,97 Meter großen Ausnahmekönner bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi traumhafte Wirklichkeit. Auböck kraulte über 400 Meter nicht nur zur erhofften Medaille, sondern schwamm in 3:35,9 Minuten auch OSV-Rekord und eroberte WM-Gold.

Damit ist ein Österreicher Weltmeister, der 24-Jährige strahlte und konnte das Geschaffte kaum in Worte fassen. Es ist auch beinahe einzigartig, vor Auböck hatte nur mit Markus Rogan (April 2008, 200 Meter Rücken) ein Österreicher die WM – im Kurzbahn-Becken über 25 Meter in Manchester – gewonnen.