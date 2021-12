Was bringt ein Lockdown für Ungeimpfte? Wieso wird bis heute das unterschiedliche Testregime in Inzidenzzahlen nicht beachtet? Wann kommt der nächste Lockdown und was kann die Impfung überhaupt noch gegen Omikron ausrichten? Die Fragen von impfkritischen Menschen beantwortet heute Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien.

