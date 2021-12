Gebaute Märchen in Zentralasien

Drucken

Hauptbild • Mild. Die Lage, Klima, Substanz und Stimmung von Almaty mögen Europäer. • Reuters/Pavel Mikheyev

Die Mysterien der Steppe und seiner Städte: Erkundungen in Zentralasien.

In seinem fabulösen Buch über die „unsichtbaren Städte“ berichtet Italo Calvino von fantastischen Gemeinwesen. Dass es sich dabei um imaginäre Orte handelt, hat wenig zu bedeuten – in Asiens unermesslichen Weiten kann das Unwahrscheinliche höchst wirklich sein und die Wirklichkeit höchst unwahrscheinlich. Karakorum etwa, die einstige „Hauptstadt“ des mongolischen Weltreichs, war wenig mehr als ein permanentes Heerlager, das hauptsächlich aus Jurten bestand.

Ein ähnlich unwahrscheinlicher Ort unserer Zeit ist Astana, die Kapitale Kasachstans. Im Laufe der vergangenen 60 Jahre trug sie fünf verschiedene Namen.

Zuletzt wurde sie zu Ehren von Nursultan Nasarbajew, der das Land drei Jahrzehnte lang regiert hat, in Nur-Sultan umgetauft, zu seinen Lebzeiten wohlgemerkt. Da zuvor schon zahllose Stätten von der Universität bis zum Berggipfel nach ihm benannt worden sind, darunter auch Astanas Flughafen, landet man jetzt auf dem Flughafen „Nursultan“ von Nur-Sultan. Astana wiederum bedeutet Hauptstadt, sodass wir in der kasachischen Hauptstadt „Hauptstadt“ ankommen. Italo Calvino hätte seine helle Freude an diesen Tautologien gehabt.