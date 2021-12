Das Du-Wort und die Hoffnung auf eine neue EU-Linie durch Nehammer

Der neue Bundeskanzler muss das zuletzt schwierige Verhältnis zu Brüssel und zu einigenEU-Partnern kitten. Einzig: Seine bisherigen Erfahrungen waren sehr einseitig auf Migration beschränkt.

Es war eine Überraschung, dass es so rasch ging: Während seines Antrittsbesuchs bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch wurde zwischen den beiden umgehend ins informelle Du gewechselt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) muss einiges im Verhältnis zur EU-Führung und den EU-Partnern kitten, was sein Vorgänger Sebastian Kurz in Brüssel durch als überzogen empfundene Schuldzuweisungen und manchen diplomatischen Fauxpas verursacht hat. Zumindest atmosphärisch dürfte dem neuen Bundeskanzler das bei seinem Antritt in Brüssel gelungen sein. Er wurde mit offenen Armen empfangen.