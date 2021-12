Omikron-Fälle in drei weiteren Wiener Schulen

In einem Fall wurde die neue Virusvariante bereits bei der Sequenzierung bestätigt. Die betroffenen Klassen wurden geschlossen.

In Wien sind neben dem Piaristen-Gymnasium in Wien-Josefstadt in drei weiteren Schulen Omikron-Verdachtsfälle aufgetreten. In einem Fall wurde die Mutation auch bereits bei der Sequenzierung bestätigt, sagte Sonja Vicht vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien. In den Schulen - eine weitere in der Josefstadt, eine in Wien-Landstraße und eine in Döbling - wurde jeweils ein Fall registriert. Die betroffenen Klassen wurden geschlossen.

Bei den Omikron-Verdachtsfällen im Piaristen-Gymnasium in Wien-Josefstadt bestätigte sich ebenfalls ein Fall nach der Sequenzierung. Die Zahl der Verdachtsfälle ist in dieser Schule seit gestern um einen Schüler gestiegen, womit der Cluster nun einen bestätigten Fall und vier Verdachtsfälle umfasst. Bei letzteren steht das Ergebnis der Sequenzierungen aber noch aus.

(APA)