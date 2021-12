Österreich spielt gegen Kroatien, Dänemark und Weltmeister Frankreich

Auf das ÖFB-Team warten im Juni und September 2022 sehr interessante Gegner in Gruppe 1 des A-Pools.

Nyon. Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der kommenden Nations League in der Gruppe 1 von Liga A mit Weltmeister Frankreich (ist auch Titelverteidiger in diesem Bewerb), Dänemark und Vizeweltmeister Kroatien zu tun. Die ersten Spieltermine sind vom 2. bis 14. Juni angesetzt, wobei in diesem Zeitraum vier Partien pro Team anstehen. Die restlichen zwei Matches steigen zwischen 22. und 27. September. Die Gruppensieger kämpfen im Juni 2023 um den Nations-League-Titel, die Gruppenletzten steigen in Liga B ab.

Es ist ein erhofftes Schwergewicht des Weltfußballs dabei, auch bei Bewerbsspielen gegen Dänemark und Kroatien können Erkenntnisse gewonnen werden – sofern alle ÖFB-Legionäre zu Verfügung stehen und der Teamchef, ob Franco Foda oder ein Nachfolger, den Mut hat, Neues zu probieren. Allein mit dem Klassenerhalt zu spekulieren, ist zu wenig.

Foda bezeichnete dieses Los als „höchst interessant“, vor allem dem Duell mit Starstürmer Kylian Mbappé blickt man in den Reihen des ÖFB mit großer Freude entgegen. Ein ausverkauftes Stadion ist garantiert – wenn es das Virus zulässt. Gegen Dänemark erhofft sich Foda Revanche für die Abfuhren in der WM-Qualifikation, gegen Vizeweltmeister Kroatien sei ebenso „größter Einsatz“ gefragt.

Weitaus wichtiger ist Foda jedoch das WM-Playoff. Am 24. März geht es in Cardiff gegen Wales, „da müssen wir unbedingt gewinnen.“ Gelingt es, steigt am 29. März in Wien das Finale um die WM-Tickets nach Katar. Gegner: Schottland oder Ukraine. (fin)

Liga A:

Gruppe 1: Frankreich, Dänemark, Kroatien, ÖSTERREICH

Gruppe 2: Spanien, Portugal, Schweiz, Tschechien

Gruppe 3: Italien, Deutschland, England, Ungarn

Gruppe 4: Belgien, Niederlande, Polen, Wales