Wie Assad von internationalen Hilfsgeldern profitiert

Die Regierung schneidet bei Hilfen von UN-Organisationen mit. Denn ihr festgesetzter Wechselkurs für den Dollar ist doppelt so hoch wie am Schwarzmarkt.

Der Trick ist einfach. Das syrische Regime berechnet jeden Dollar, den es aus dem Ausland erhält, nach einem von ihm vorgeschriebenen niedrigen Wechselkurs. Auf dem Schwarzmarkt erhält man doppelt bis dreimal so viel. Die Differenz wird eingesackt. Auf diese Weise hat die Regierung von Präsident Bashar al-Assad 2020 von jedem bar bezahlten Hilfsdollar der UNO die Hälfte abgezweigt. Allein die syrische Nationalbank konnte 60 Millionen Dollar bunkern. Insgesamt sollen mindestens 100 Millionen verschwunden sein. Das hat das Center for Strategic & International Studies (CSIS) in Washington herausgefunden.