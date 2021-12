"Nütz' deine Intelligenz, du blede Gurkn!"

Dolores Schmidinger hat sich mit 75 den Auftrag erteilt, „zu denken statt zu stricken“. In ihrem neuen Buch erzählt sie anhand ihrer Mutter großartig lakonisch aus dem Österreich der Zwischenkriegszeit. Nicht allen gefällt das.

Einstein ist mit übersiedelt. Seit einer Wohnmobilreise mit ihrer Tochter nach Spanien beliebtes Requisit, durfte die Pappmachéfigur Dolores Schmidinger kurz vor der Pandemie beim Umzug in eine bescheidene Genossenschaftswohnung begleiten. Schmidinger wohnt nun günstiger, in der Nähe der Wattgasse.

Es gibt Kaffee und Studentenfutter, sie selbst macht sich eine Dose alkoholfreies Bier auf und freut sich über das Interesse an ihrem Buch. Die Präsentation im November war in den Lockdown gefallen, und ohnehin: „Es ist furchtbar, wie schnell du weg von der Bildfläche bist, wenn du nicht im Fernsehen bist.“ Vor 15 Jahren habe sie „mal was Ordinäres“ gesagt, räsoniert die Kabarettistin, danach sei Schluss gewesen. „Ich bin halt nicht Mainstream. Ich bin ein Nischenprodukt. Weil ich anders bin.“ Wie anders? „Sagen wir so: Ich sag leider immer die Wahrheit. Das ist schlecht. Ich kann nicht schleimen. Ich erwürg mich dran. Nach einer schrecklichen Premiere zum Regisseur zu gehen und zu sagen: Du, es war großartig – das ist nicht meins.“

Brutal ehrlich und lakonisch ist jedenfalls das Buch, das Schmidinger über ihre Eltern und Großeltern geschrieben hat. „Das ist mein Stil zu schreiben. Ich schreib nicht emotional. Viele Frauen schreiben sehr emotional. Das hab ich gar nicht. Ich bin zynisch und trocken.“