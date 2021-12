Omikron: EU will 180 Millionen Dosen angepassten Impfstoff

Ein Vertrag mit Biontech/Pfizer sieht vor, dass das Vakzin binnen 100 Tagen an neue Virus-Varianten angepasst wird. Indes verhandelt Valneva mit mehreren Ländern über die Lieferung seines Totimpfstoffs.

Angesichts der sich rasch verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus wollen sich die EU-Staaten 180 Millionen Dosen angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe - falls gewünscht - innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpassen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel.

Insgesamt sieht der Vertrag mit Biontech/Pfizer die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen bis Ende 2023 vor.

"Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns wirklich bedroht", sagte von der Leyen. Sie verbreite sich mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit und es bestehe möglicherweise das Risiko, dass sie zumindest teilweise den Impfschutz umgehe. Schon jetzt seien die Gesundheitssysteme überlastet. Dies sei auf die hohe Zahl Ungeimpfter zurückzuführen. Die Antwort darauf könne nur sein, das Impfen auszubauen, Kinder ab fünf zu impfen, Auffrischimpfungen zu verabreichen und Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Von der Leyen kündigte zudem an, dass ihre Behörde zeitnah Leitlinien mit Blick auf den EU-Impfnachweis vorlegen werde. Es gehe um einen gemeinsamen Ansatz beim Umgang mit Booster-Impfungen und die Frage, wie lange das Zertifikat gültig sei. Auffrischungsimpfungen werden demnach spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen. Das Impfzertifikat soll drei weitere Monate gültig sein, ehe eine Auffrischung nötig ist.

Valneva verhandelt über Totimpfstoff-Lieferung

Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva verhandelt derzeit mit mehreren Ländern über Liefervereinbarungen für seinen Covid-19-Totimpfstoff. "Wir sind mit einigen anderen Ländern in Kontakt zu ähnlichen Vereinbarungen, die wir bereits abgeschlossen haben", sagte Konzernchef Thomas Lingelbach am Donnerstag zur Nachrichtenagentur Reuters.

Nach dem Scheitern des Lieferabkommens mit Großbritannien hatte das Unternehmen Vorabkaufverträge mit der EU von bis zu 60 Millionen Dosen sowie einer kleinere Menge mit Bahrain vereinbart. Mit der Impfstoffzulassung rechnet der Konzern wie bereits angekündigt im ersten Quartal 2022. "Wir sind leider spät, aber hoffentlich nicht zu spät", sagte Lingelbach.

Derzeit würden in der EU, Großbritannien und in Bahrain gleichzeitig Zulassungsverfahren laufen. "Wir sind im Moment in der Endphase der Dinge, die wir einreichen." Bald danach hofft der Manager, auch auf grünes Licht für die Booster-Impfung. Zuvor gab die Biotechfirma bekannt, dass erste Ergebnisse bestätigen würden, dass ihr Totimpfstoff als Booster für eine bereits vorherige Impfung mit diesem Covid-19-Vakzin geeignet sei.

