Hybrides Arbeiten: „Ein Team soll sich als Team spüren“

Cisco-Chef Hans Greiner sieht in Österreich aktuell einen immensen Digitalisierungsschub. Aber auch das Bedürfnis, wieder gemeinsam an einem Ort zu arbeiten.

Was haben Führungskräfte in den von der Pandemie geprägten vergangenen Monaten gelernt? „Noch mehr auf die Mitarbeiter zu achten und zu hören, wie es ihnen in der neuen Situation geht“, sagt Hans Greiner, Geschäftsführer des Technologie-Anbieters Cisco in Österreich. Das hat sein Unternehmen auch gemacht und in einer Studie erhoben, dass 87 Prozent der Angestellten selbst festlegen wollen, wie und wann sie arbeiten.

„Es wird kein Patentrezept geben, sondern jeder Mitarbeiter, jedes Team muss die Arbeitsweise finden, die jeweils am besten passt“, berichtet Greiner, der genau das in seinem Haus im Rahmen des „Hybrid-Work-Experiments“ ermöglicht und erprobt.

Mehr Mitsprache

Es soll mehr Mitsprache geben, damit es gut gelingt, sich auf die neue Situation einzustellen.