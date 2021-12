WatchAUT: Neue Streamingplattform für Filme aus Österreich

Unter dem Titel WatchAUT ist eine neue Streamingplattform gestartet. Die 200 abrufbaren Kinofilme sollen bis 2026 auf 1500 rot-weiß-rote Filme ausgebaut werden. Ein Film für 48 Stunden kostet 4,90 Euro.

Das österreichische Filmschaffen auf einer Plattform vereint: Unter dem Titel WatchAUT ist am Donnerstag eine neue Streamingplattform gestartet, auf der sich vorerst 200 heimische Kinowerke finden. Bis 2026 soll deren Zahl auf 1500 rot-weiß-rote Filme ausgebaut werden, wobei zwei Drittel davon auch weltweit abrufbar sein sollen. In enger Kooperation mit der Filmwirtschaft will man sich so zusätzliche Lizenzerlöse sichern.

Zum Auftakt zahlen die Zuschauer pro Stream 4,90 Euro und haben dann 48 Stunden Zugriff auf ihren gewählten Film. Zu den jetzt bereits offerierten Optionen zählen etwa Klassiker wie "Indien", "Nordrand" oder auch der jüngst zum Sieger beim Europäischen Filmpreis erklärte "Quo Vadis, Aida?".

Größeres Sortiment an österreichischen Filmen

"Netflix, Amazon, Disney und Apple sowie alle anderen großen internationalen Player werden nicht über die Erweiterung der Vertriebsmöglichkeiten für den österreichischen Film erschüttert sein und um ihre Marktanteile zittern, auch wenn wir weltweite Absichten haben", zeigte sich Geschäftsführer Georg Hoanzl bescheiden, dessen HOANZL Vertriebsges.m.b.H. hinter der Plattform steht: "Wir halten es für den österreichischen Film für sinnvoll, wenn er noch intensiver als bisher auf allen bekannten Plattformen und mit einem möglichst großen Sortiment platziert ist."

