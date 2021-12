Pâtissière im Porträt: Schön in Schichten

Drucken

Hauptbild • Anders als im Bild unten im Text sind die Desserts hier noch unversehrt schön. • Christine Pichler

Noemi Krondorfer konstruiert ihre Welt aus hauchdünnen Brand- und Mürbteigbögen am Dessertteller — was ihr die Auszeichnung als „Pâtissière des Jahres“ eintrug.

Er hatte eine Kiste Haselnüsse zu viel, sie eine zu wenig. Igor Kutsnetsov, der Koch mit dem akuten Nussüberschuss, folgte Noemi Krondorfer, der Pâtissière mit chronischem Nussmangel, via Instagram. Mit den Haselnüssen aus dem Marchfeld konnte er wegen eines der zuletzt verhängten Lockdowns wenig anfangen. So bot er sie ihr über die Plattform an, immerhin backte sie gerade Kekse für ihr erstes Pop-up. Mittlerweile arbeiten sie gemeinsam im Restaurant Noble Savage, sie verantwortet Desserts und Bewirtung, er die Küche. Im Lockdown veranstalteten sie diverse Popups gemeinsam, etwa gab es Pies und Tartes in Kombination, ein japanisches Pop-up ausgerichtet mit Gastköchin Nancy Hachisu und zuletzt ein französisch inspiriertes Menü zum Abholen mit Pâté en croûte mit Ente und Maroni sowie Tarte aux Pommes.