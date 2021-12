Verlässt Lou Lorenz-Dittlbacher die "ZiB 2"?

Lorenz-Dittlbacher, geboren 1974 in Wien, begann ihre Fernsehlaufbahn beim Wiener Privatfernsehsender "wien1" als Redakteurin und später Moderatorin. 1999 wechselte sie in den ORF und arbeitet seitdem in der Redaktion der "Zeit im Bild". Dort moderiert sie seit 2010 die "ZIB 2" sowie seit 2014 die "ZIB 2 History". Gemeinsam mit Martin Thür führte sie 2019 die Duelle vor der Europa- sowie der Nationalratswahl. Heuer im Sommer führte sie durch die "Sommergespräche“ mit den Parteiobleuten.