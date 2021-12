Wie eine erfundene Theorie Verschwörern den Spiegel vorhält

Der Gründer der Bewegung „Birds aren't real“ hat nun erstmals bestätigt, dass es sich bei der scheinbaren Verschwörungstheorie um ein Sozialexperiment handelt. Kritiker fürchten, dieses könnte nun nach hinten losgehen.

Was haben alle Verschwörungstheorien gemeinsam? Richtig, sie polarisieren, machen ihre Anhänger zu einer elitären Gruppe, die als einzige die vermeintliche Wahrheit über die jeweiligen betreffenden Umstände kennt und basieren nicht auf Fakten. Was aber, wenn die Verschwörungstheorie in sich eine Verschwörung ist – so geschehen bei der US-amerikanischen Bewegung „Birds aren't real“. Ihre Jünger glauben daran, dass es sich bei Vögeln um Überwachungsdrohnen handelt, die der Staat zur Kontrolle der Bürger eingeführt hat.