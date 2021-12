Olympia in Peking als "Challenge von A bis Z"

Patrick Riml versucht, komplizierte Olympia-Logistik für die Alpinen zu schupfen: "Wir fliegen da rüber und müssen das Beste draus machen!"

Die Olympischen Spiele 2022 in Peking lassen im ÖSV auf Hochtouren die Köpfe rauchen. Für die Alpinen ist maßgeblich Patrick Riml mit der Organisation betraut und versucht, optimale Gegebenheiten vor Ort zu schaffen. "Das ist eine Challenge von A bis Z", urteilte der Tiroler in Gröden. Problematisch ist, dass man den Olympia-Schauplatz Yanqing bisher nicht besuchen konnte. Hinzu kommt das alles bestimmende Corona-Thema, das "eigentlich viel schwieriger als letztes Jahr" sei.

"Schwierig ist einfach, dass wir keine Chance hatten hinzufliegen. Wir haben nur ein bisschen Erfahrungswerte von den Rodlern und den Skicrossern. Da hat man mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach war", sagte der Leiter Hochleistungssport Alpin im ÖSV. Es wartet also eine Reise ins Ungewisse. "In Korea 2018 war ich fünfmal drüben, bevor es losgegangen ist. Da kennst du dich aus und weißt, wo du hin musst." In Yanqing hätten 2020 (Männer) und 2021 (Frauen) Weltcup-Rennen stattfinden sollen - die wurden aber wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgesagt.

Nach dem Kitzbühel-Wochenende am 22./23. Jänner will Riml nach China fliegen, um "ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Distanzen und wie es ausschaut mit den Unterkünften". Am 28. oder 29. Jänner soll die Mannschaft in China ankommen, obwohl es bis jetzt keine bestätigten Flüge gibt. Eine große Menge an Material zur Skipräparierung allerdings "ist schon unterwegs".

Bis dahin ist man für verlässliche Informationen auf das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) angewiesen, mit dem man sich ständig austausche. "Ich glaube, es gibt für jede Sportart Dolmetscher. Das haben sie organisiert. Wir schauen, dass wir die Informationen, die sie kriegen, so gut wie möglich aufnehmen, dass sie die uns mitteilen. Dann müssen wir halt schauen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen", so Riml. Auf diesem Weg versucht der ÖSV auch, seine Wünsche und Bedenken zu kommunizieren.

Distanzen, Pisten, Unterkünfte, zusätzliche Räumlichkeiten für die Betreuer und Serviceleute sind nur ein paar der Unbekannten, zumal sich die Vorgaben aus China auch rasch ändern können. "Unser Ziel war natürlich, dass wir ein eigenes Team Hospitality haben, dass wir unseren eigenen Koch mitnehmen", erklärte Riml. Selbst wenn das allenfalls noch klappen könnte, würde sich aber die Frage nach der Verfügbarkeit der richtigen Lebensmittel stellen.

Lagerkoller könnte drohen, weil "jeder die ganze Zeit in der Bubble bleiben" muss. Möglicherweise in eng bemessenen Zimmern für zwei Athleten. "Denn du hast nicht die Kapazitäten, dass du sagst, jeder hat ein Einzelzimmer, weil sie das nicht zur Verfügung stellen."

Die offenbar weitaus ansteckendere Omikron-Variante und der chinesische Staatsapparat sind weitere unbequeme Aspekte. Über allem schwebt das Schreckensszenario einer Quarantäne im Reich der Mitte. "Aber es ist für jeden gleich", stellte Riml klar und betonte, dass man positiv bleiben müsse. "Wir fliegen da rüber und müssen das Beste draus machen. Da können wir jammern, aber es nützt nichts."