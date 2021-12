Plastik versus echt - der nachhaltigste Weihnachtsbaum

Es ist ein alljährliches Dilemma. Ist ein wiederverwendbarer Plastikbaum besser für die Umwelt oder eine Tanne natürlichen Ursprungs, die anschließend entsorgt wird? Und wie steht es um Alternativen?

Um die 2,8 Millionen echte Weihnachtsbäume werden Jahr für Jahr in Österreich verkauft. Ein Anteil von knapp 90 Prozent stammt dabei aus heimischem Anbau. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht, bis einem in den Sinn kommt, dass der klassische Christbaum ein Wegwerfartikel ist. Anfang Jänner warten sämtliche Tannenarten auf Österreichs Straßen darauf abgeholt und entsorgt zu werden. Allein in Wien wurden zuletzt 836 Tonnen an Sammelstellen entsorgt - das entspricht etwa 190.000 Bäumen. In Anbetracht der wachsenden Sorge um die Umwelt stellt sich vielen Kaufenden die Frage, ob es nicht eine nachhaltigere Lösung gibt.

Bereits in den vergangenen Jahren wuchs das Interesse an Plastik-Weihnachtsbäumen kontinuierlich. Durch die jährliche Wiederverwendung desselben Baumes könnte der Abfall auf ein Minimum reduziert werden, so die Annahme. Das tut sie auch, allerdings erst, wenn der Baum zumindest zehn Jahre lang in Gebrauch ist - das geht aus einem Report der Organisation Carbon Trust hervor.

Material ist entscheidend

Im Schnitt verursacht ein 1,80 Meter hoher künstlicher Weihnachtsbaum 40 Kilogramm Treibhausgasemissionen. Zwei Drittel davon liegen dem Kunststoff, aus dem der Baum hergestellt ist, zugrunde. Hier kann mit dem Kauf einer künstlichen Tanne aus recycelten Materialien oder einer aus zweiter Hand gegengesteuert werden. Generell gilt, wer bereits einen künstlichen Baum besitzt, fährt mit der fortwährenden Verwendung allemal umweltfreundlicher als mit einer Neuanschaffung.

Rolle der Herkunft

Bei echten Bäumen sollte man dem Klima zuliebe auf den Ursprungsort achten. Eine Tanne von weit her hat aufgrund der langen Reise einen größeren CO₂-Fußabdruck. Importierte Bäume kommen hierzulande großteils aus Dänemark, werden aber nur noch im geringen Ausmaß erworben - rund zehn Prozent aller Käufe sind darauf zurückzuführen. Heimische Bäume erkennt man meist an der Herkunftsschleife, einige sind auch bio-zertifiziert.

Neben der Herkunft spielt auch die artgerechte Entsorgung eine große Rolle. Christbäume gehören dabei keinesfalls in den Restmüll, sondern zu bestimmten Sammelstellen. In den meisten Orten Österreichs werden die Tannen an bestimmten Tagen eingesammelt. Aus den gehäckselten Bäumen wird dann Kompost oder sie dienen der Stromerzeugung in Form von Biomasse.

Wenn sich zwei streiten, ...

Ob nun eine künstliche oder echte Tanne umweltfreundlicher ist, hängt sehr von der jeweiligen Situation und den Eigenschaften der Tanne ab. Eine bessere Alternative zu beiden Varianten ist ein lebender Christbaum. Mitsamt ihren Wurzeln, Erde und Topf werden sie in die Wohnzimmer von Interessenten geliefert und nach den Feiertagen wieder abgeholt. Anschließend werden sie der Natur wieder „zurückgegeben“, also eingesetzt. Wer Spaß am Gärtnern - und einen grünen Daumen - hat, kann die Tanne auch behalten und selbst bis zum nächsten Einsatz umsorgen.

Ähnlich wie der Mensch freut sich auch die Tanne über Flüssiges während der Weihnachtstage. Und hier gilt ebenso: nicht zu viel! Neben dem Gießen sollte auch bedacht werden, dass die eigenen vier Wände kein natürliches Umfeld für den Baum darstellen - im Idealfall sollte er deshalb nach ein paar Tagen der Freude wieder zurück ins Freie kommen.

(evdin)