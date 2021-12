Höhepunkt der Inflation im Jänner erwartet

(c) Getty Images (Thomas Kronsteiner)

Die Teuerung dürfte zu Jahresbeginn auf fünf Prozent steigen. Die Zweifel, dass die hohe Inflation nur temporär ist, wachsen.

Die Preise in Österreich sind im November einmal mehr stärker gestiegen. Die Inflation kletterte laut Statistik Austria auf 4,3 Prozent. Damit war die Teuerung so hoch wie zuletzt vor knapp 30 Jahren. Die Teuerung ist damit doppelt so hoch wie der Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), der mit zwei Prozent definiert ist. Treiber der Inflation bleiben Treibstoff- und Energiepreise.

Die Treibstoffpreise stiegen um satte 38,7 Prozent. Rechnet man Treibstoffe und Haushaltsenergie heraus, lag die Inflation im November bei 2,4 Prozent. Deutlich angezogen haben auch die Preise für gebrauchte Autos, sie kosteten im November um 9,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Neuwagen verteuerten sich nur um 3,8 Prozent. In Restaurants und Hotels musste durchschnittlich um 4,3 Prozent mehr bezahlt werden.

Zu Jahresbeginn hatte die Teuerung in Österreich noch bei beschaulichen 0,8 Prozent gelegen.